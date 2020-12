Natale con i tuoi, le raccomandazioni di Bassetti: non più di 10 in casa e ben distanziati

“La Food and Drug Admsinistration (FDA) ha approvato ieri il vaccino Pfizer per il SarsCoV-2. Una bellissima notizia. Ora toccherà all’EMA per l’Europa e poi speriamo di essere pronti il prima possibile anche in Italia. Sarebbe bello se si partisse in tutta Europa con la campagna vaccinale lo stesso giorno”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il direttore della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova Matteo Bassetti.

“Io – ha aggiunto il prof. Bassetti – sono pronto a vaccinarmi anche oggi stesso in pubblico.

Lo stesso dovrebbero fare tutti gli altri esperti che hanno frequentato i media negli ultimi mesi.

Ho apprezzato il buonsenso nel provvedimento del Governo che apre la possibilità, anche nei giorni di festa, di spostamento tra i piccoli Comuni. Non è un liberi tutti o un via libera a cenoni e pranzi stile anni passati.

Alcune raccomandazioni.

Non più di 8- massimo 10 persone (a seconda delle dimensioni della casa), ben distanziate, possibilmente appartenenti a non più di due nuclei familiari.

Mascherina ffp2 ai nonni.

Piatti e bicchieri di plastica.

Evitare baci e abbracci.

Ben coperti perché meglio aprire le finestre.

Occorre evitare che il Natale diventi un moltiplicatore di contagi.

Natale con i tuoi (in sicurezza), Pasqua con il vaccino”.