Natale al Galata Museo del Mare di Genova. Durante le feste aperto tutti giorni con mostre, visite guidate e attività per bambini.

Natale al Galata Museo del Mare per festeggiare insieme.

LUNEDI’ 25 DICEMBRE E SABATO 1° GENNAIO APERTURA POMERIDIANA DALLE 14 ALLE 19,30

DAL 6 DICEMBRE PER VISITARE IL GALATA E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS

Il Galata Museo del Mare si prepara a festeggiare con i suoi visitatori il primo Natale dopo la pandemia con diverse iniziative e aperture straordinarie.

Fino al 3 gennaio, il più grande museo marittimo del Mediterraneo sarà aperto tutti i giorni:

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19. Sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio apertura pomeridiana dalle 14.00 alle 19.30.

Ad arricchire il percorso espositivo – dalla Galea al Brigantino, dal MeM – Memorie e Migrazioni alla Sala degli Armatori, dalla mostra Andrea Doria alla discesa nel sommergibile Nazario Sauro.

Due mostre temporanee ospitate presso la Saletta dell’Arte e lungo il museo.

I visitatori potranno vivere la magia delle feste grazie anche alle luci e agli addobbi natalizi installati fuori e dentro il museo.

Per le famiglie previste visite guidate e attività per bambini dai 7 anni in su a cura dei Servizi Educativi del Museo.

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0102533555 oppure scrivendo a didattica@galatamuseodelmare.it. Per informazioni www.galatamuseodelmare.it

Due le mostre temporanee in corso durante le festività:

da domenica 5 dicembre e fino al 2 gennaio ai piani terra, ai lati della Galea, e al primo piano del museo, sarà visibile la mostra “INEDITA” l’arte di Gianfranco Fracassi.

L’artista genovese, scomparso nel 2007, ha lasciato una cospicua produzione di sculture lignee, dipinti e disegni.

La mostra è promossa da Art Commission con la collaborazione del Galata Museo del Mare e dell’Associazione Promotori dei Musei del Mare.

Dal 18 dicembre al 9 gennaio, nella Saletta dell’Arte del Galata, il pubblico potrà visitare la mostra personale di Stefano Santi dedicata al paesaggio marino dal titolo “Mediteropolis – le acque abitate”.

L’esposizione, a cura di Loredana Trestin, raccoglie circa venti opere dell’artista mantovano dedicate al Mare Mediterraneo rappresentato come spazio antropico, anziché naturale.

Al Galate, il visitatore potrà infatti aspettarsi un Mediterraneo raffigurato come oggetto finito, spazio metropolitano inquadrato da marine di cemento e solcato da pesanti navi merci.

Saranno inoltre disponibili diversi appuntamenti ed attività per famiglie: dalle visite guidate alla scoperta del patrimonio del museo a laboratori creativi per bambini.

Visite guidate al Galata Museo del Mare – attività per tutti

Dal 4 dicembre al 9 gennaio in diverse fasce orarie, i visitatori del Museo potranno approfondire in compagnia degli operatori della sezione educativa del Galata Museo del Mare diverse tematiche:

Genova e il suo porto nella storia, Cristoforo Colombo e Andrea Doria, le galee della Repubblica di Genova, gli strumenti per orientarsi in mare,

gli antichi portolani, atlanti e globi, i vascelli da guerra e i velieri dedicati al commercio, la stagione dei transatlantici e quella dell’emigrazione di fine ‘800.

Il costo della visita guidata è di 4 € a persona non comprensivi del biglietto d’ingresso.

Punto di ritrovo: qualche minuto prima dell’orario stabilito alla biglietteria del museo.

Durata della visita: 1 ora circa.

Si consiglia la prenotazione, tuttavia non è obbligatoria.

Pop up d’artista al Galata Museo del Mare – Attività per bambini dai 7 anni in su

Un laboratorio per i più piccoli che trasformerà la magia del Galata Museo del Mare in un bigliettino natalizio in stile pop-up a tema marittimo e a basso impatto ambientale!

Ritagliando, piegando, colorando e dando forma alla carta, I biglietti saranno assemblati con l’aiuto dell’artista Simona Ugolotti – la Cantadina.

L’attività dura 90 minuti e prevede una visita del museo e la realizzazione del biglietto pop-up.

Il calendario delle visite e delle attività è consultabile nel sito web del museo www.galatamuseodelmare.it e sui canali social del Galata Museo del Mare.

Maggiori informazioni

Dal 6 dicembre entrerà in vigore il Super Green Pass che ha una validità di 9 mesi anziché 12 e vale solamente per chi è vaccinato o guarito dal Covid 19.

Il Super Green Pass sarà necessario per accedere ai musei e a qualsiasi attività culturale.

La misura entrerà in vigore fino al 31 gennaio ma rimarrà valida oltre a questa data in zona gialla e rossa.

Quindi per entrare al Galata Museo del Mare sarà necessario il Super Green Pass.

Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro.

Biglietti extra per visita guidata o laboratorio per bambini: 4.00 euro a persona oltre il biglietto di ingresso.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it