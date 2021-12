Varazze, Oratorio Don Bosco “Fratelli tutti. Davvero”, sabato 4 dicembre 2021 alle ore 21:15, una presentazione per tutti

Varazze, Oratorio Don Bosco “Fratelli tutti. Davvero”, la presentazione del libro “Fratelli tutti. Davvero – Uomini e donne in dialogo con il cardinale Matteo Maria Zuppi”, di Matteo Maria Zuppi, curatori Corrado Caiano e Nicoletta Ulivi: Prefazione di Maria Belinelli e Domenico Agasso per la casa Editrice Effetà.

Presenzierà il parroco di della ciesa Collegiata di Sant’Ambrogio don Claudio Doglio.

“I proventi delle offerte libere sono destinati a progetti presentati all’interno del libro – hanno dichiarato i curatori della pubblicazione Corrado Caiano e Nicoletta Ulivi – Una interessante iniziativa a cui non potete mancare!”

Descrizione:

«A un anno dall’uscita della Fratelli tutti, dodici persone dialogano con il cardinal Zuppi sulla fraternità. Un ragazzo, due giovani, un formatore, due suore, un medico, due sposi, un missionario, una giornalista e un sacerdote. Ne esce un quadro utile per il rinnovamento pastorale, ma anche un percorso di riflessione sulla vita di tutti i giorni per ogni uomo e ogni donna di buona volontà: perché la fraternità è di tutti, perché la fraternità è per tutti.

Esiste un viaggio che ogni uomo è chiamato a fare: il viaggio a scoprirsi fratello degli altri e a riscoprire nell’altro il volto di un fratello. Un viaggio di consapevolezza. Perché nasciamo già fratelli, nasciamo già collegati, il viaggio serve solo per rendercene conto.»

L’Autore:

«Matteo Maria Zuppi (Roma, 1955) è un cardinale e arcivescovo cattolico italiano, dal 27 ottobre 2015 arcivescovo metropolita di Bologna. Nel 2019 pubblica per Piemme Odierai il prossimo tuo con Lorenzo Fazzini – Odierai il prossimo tuo come te stesso. Perché abbiamo dimenticato la fraternità. Riflessioni sulle paure del tempo presente, con Lorenzo Fazzini – Le parole del nostro tempo con Andrea Segrè e curatore Pierluigi Cabri – Verso Ninive. Conversazioni su pena, con speranza, giustizia riparativa, con Paola Ziccone – Non siamo soli. Credere e pregare in tempi difficili – Mai più soli. Via Crucis.»