Nasce la giornata per le vittime del Covid

Oggi giornata delle vittime del Covid: bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio

La commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il ddl che crea la giornata per le vittime del Covid in data 18 marzo. Il 18 marzo dello scorso anno a Bergamo, uno dei luoghi più duramente colpiti nel corso della prima ondata, i camion dell’esercito uscivano dalla città, trasportando le centinaia di bare dei defunti in attesa di sepoltura, per portarle altrove per la cremazione.

L’immagine della lunga fila di camion in marcia funebre rimarrà tra le più tristi e potenti impresse negli occhi di chi ha vissuto questa pandemia.

Stamani in segno di lutto bandiere a mezz’asta sulla facciata del Comune di Alassio, mentre un minuto di silenzio sarà osservato alle ore 11 in concomitanza con l’arrivo del Presidente del Consiglio Mario Draghi a Bergamo.