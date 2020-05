Nasce Fantastico Festival 2020 Home Edition

Fantastico Festival Concorso canoro nazionale giunto alla sua sesta edizione, quest’anno però nella versione Home Edition

A seguito dei provvedimenti dovuti alla prevenzione della diffusione del Covid 19, la sesta edizione del Fantastico Festival la kermesse musicale che nei cinque anni precedenti ha visto partecipare centinaia e centinaia di interpreti, cantautori, rapper e band da tutta Italia, si reinventa e propone Fantastico Festival Home Edition.

L’Associazione Media Quality di Genova con Fantastico Festival Home Edition offre un nuovo contest per continuare a cantare con una serie di incontri on-line/da casa con i semifinalisti della sesta edizione, ben 68 su centinaia e centinaia di iscrizioni, ennesima conferma di quanto il Fantastico Festival stia intrigando i giovani talenti in tutta Italia, in attesa di poter fissare le date delle semifinali.

A partire da martedì 26 maggio alle ore 21.00, di martedì e giovedì, in diretta Facebook, per ben 8 puntate fino al 18 giugno, si potranno conoscere ed ascoltare gran parte degli artisti che hanno superato le audizioni live e le selezioni online.

I concorrenti potranno essere votati, solo ed esclusivamente durante la diretta, attraverso gli Emoji presenti sotto il box del video: in ogni video-incontro ad ogni concorrente sarà assegnato un emoticon tra “Love-Abbraccio-Ahhh-Wow-Sigh e Grrr” così il pubblico di Facebook potrà esprimere la sua preferenza.

Chi avrà ottenuto il maggior numero di Emoji andrà direttamente in finale.

Un secondo concorrente sarà scelto direttamente dalla Commissione Artistica, quindi, due concorrenti potranno accedere direttamente alla finalissima del FF2020 bypassando le semifinali.

La conduzione delle dirette è affidata a Jacopo Saliani, stimato DJ e Speaker radiofonico italiano, conosciuto anche come JAY-S, salito alle cronache cittadine, e non solo, per il suo intrattenimento pomeridiano da una terrazza di Genova durante il periodo del lockdown.

Personaggi di spicco della musica e della critica musicale interverranno ad arricchire le varie puntate:

l’esperto di musica pop e leggera, volto noto del piccolo schermo, giurato in diversi programmi di successo da Music Farm ad Amici di Maria De Filippi Paolo Giordano, il giornalista e critico musicale a lungo caporedattore cultura, costume, moda e spettacoli al Secolo XIX di Genova Renato Tortarolo, l’Insegnante e critico musicale de Il Fatto Quotidiano Paolo Talanca, il cantautore Sandro Giacobbe, la giovane e brava violinista che ha collaborato con artisti del calibro di Cocciante, Morandi, Renga e Zero Valeria Saturnino, e ancora Stefano Farinetti (Neno) vincitore del Premio della Critica e del Premio Neverland Record a Fantastico Festival 2019 e entrato a far parte del talent show AMICI 19 di Maria De Filippi, e ancora da X-Factor7 con i Freeboys nella squadra di Simona Ventura Simone Frulio.

Sicuramente la partecipazione a Fantastico Festival Home Edition di questi ospiti conferma l’attenzione che Fantastico Festival continua a riscuotere.

Tutto questo grazie alla direzione artistica del festival di Enza Nalbone e ai suoi collaboratori, il vocal coach Luca Damerini che chiuderà in bellezza tutte le dirette su FB e lo speaker radiofonico e deejay Jacopo Saliani (anche noto come Jay-s), tutti sotto la supervisione della direzione organizzativa curata dall’impeccabile Sergio Giunta Mangini.In un momento così delicato, legato alla situazione della pandemia e al suo evolversi, in attesa di poter fissare una data per le semifinali e per la finalissima, il Fantastico Festival è in movimento e sempre vicinissimo ai concorrenti e ai suoi tantissimi followers.