Nasce a Genova il “Club del Film” – Primo appuntamento il 27 gennaio al Bistrot Sivori

Ami il cinema? Vuoi dire la tua su un film? Ti piace stare in compagnia? Allora sei uno di noi. Sul modello del Club del Libro, Circuito inaugura “Il Club del Film”. Un’occasione d’incontro aperta a tutti per stare insieme e condividere le opinioni su un film che tutti i partecipanti hanno visto. Il primo appuntamento è giovedì 27 gennaio 2022 alle ore 18 al Bistrot Sivori di salita Santa Caterina. Si parlerà di “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli guidati da Francesca Savino, docente e critica cinematografica. Il film, tratto da Honoré de Balzac, offre uno sguardo critico sul mondo del giornalismo e su una società spietata che frantuma le ambizioni di un aspirante scrittore. Un classico di sorprendente modernità, che presenta molti spunti di riflessione. Per chi non lo avesse ancora visto, in questi giorni è in programmazione al City.

Il Club del Film nasce per formare, con tutte le indispensabili precauzioni sanitarie, un gruppo aperto di persone che si incontrano una volta al mese per esprimere le proprie opinioni, simpatia o antipatie verso una storia vista al cinema. È un’occasione per stare insieme e non perdere il gusto di condividere un’idea, seduti al tavolo di un bar davanti a un caffè o un aperitivo. L’ingresso è libero e chi vuole può chiedere una consumazione a piacimento tra le molte offerte dal Bistrot Sivori.

L'attività di Circuito è sostenuta dai main sponsor Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all'educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l'importanza delle scelte quotidiane dell'individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

BISTROT SIVORI

(Genova, salita Santa Caterina 48 r., tel. 010 583261 oppure 010 5532054)

IL CLUB DEL FILM

Primo appuntamento

Giovedì 27 gennaio ore 18

Si parla di “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli

Con Francesca Savino

Ingresso libero con Green Pass rafforzato

Posti limitati

Consumazione a piacimento