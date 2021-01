Napoli-Spezia, Italiano: Approccio sbagliato alla gara

Lo Spezia esce sconfitto dal “Maradona” ed è dunque costretto a fermarsi ai Quarti di Finale di Coppa Italia, lasciando la competizione comunque a testa altissima; al termine della gara, mister Vincenzo Italiano commenta così la prestazione dei suoi: “Abbiamo sbagliato l’approccio alla gara, non siamo stati aggressivi e abbiamo lasciato troppo spazio ad un avversario agguerrito. Nel secondo tempo siamo stati bravi a reagire, penso che la mia squadra abbia perso con grande dignità, trovando una reazione che in pochi sarebbero riusciti a tirar fuori.

Perdere non piace a nessuno, anche se penso che lo Spezia abbia onorato questa competizione arrivando fino ai quarti di finale, un traguardo senza dubbio notevole per noi. Peccato per il risultato di questa sera, ma ripeto, usciamo a testa alta.

Torniamo da Napoli dispiaciuti per un brutto primo tempo, perché la gara non era stata preparata così, ma con la reazione avuta nella ripresa vado via meno preoccupato; penso che l’approccio negativo sia stata una piccola parentesi che ci siamo già messi alle spalle.

Domenica inizierà il girone di ritorno, dovremo tenere il passo delle squadre che lottano per la salvezza, iniziando subito, perché l’Udinese sarà uno scoglio difficile da superare”.