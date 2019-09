Napoli-Samp, Murillo: Uscire da sto periodo con il lavoro

Non è un momento semplice per la Sampdoria, ma Jeison Murillo non intende buttarsi giù. Anzi. Il difensore cerca di evidenziare quanto di buono fatto a Napoli contro un avversario non da poco, senza però dimenticare di sottolineare che se si vuole crescere bisogna lavorare. E lavorare duro. «Che fosse una partita difficile lo sapevamo – dice con franchezza il colombiano -. Abbiamo fatto delle cose positive oggi, al di là del risultato. Tuttavia dobbiamo lavorare ancora di più e fare tutto quel che si deve fare in settimana per arrivare al meglio la domenica».

Rialzarsi. «Dobbiamo trovare la strada giusta – continua -, anche se penso che si siano viste cose positive. Solo così potremo trovare la vittoria. La prossima? Il Torino è una squadra forte, ma per noi è troppo importante prenderci i tre punti. Vogliamo rialzare la testa, il nostro unico pensiero è sempre vincere».