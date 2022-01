Napoli-Samp 1-0, Ferrari: Per noi è un momento difficile

Tutto o quasi al “Maradona” ruota attorno al minuto 43, quando Petagna costringe Alex Ferrari ad una respinta corta e poi in acrobazia batte l’acciaccato Audero

È lì che si concretizza l’1-0 grazie al quale i partenopei otterranno i tre punti finali. «Siamo ai soliti discorsi: il VAR c’è, ma non sappiamo perché non venga utilizzato. Sul gol avevo un gomito alto, in faccia», le parole sono del co-protagonista dell’episodio, Ferrari, che non può nascondere il rammarico per come sia andata nella circostanza.

Momento. «Abbiamo trovato un Napoli in forma – dice il blucerchiato -. Parliamo di una squadra di qualità e sapevamo che avrebbe potuto metterci sotto come ha fatto nel primo tempo. Poi però siamo riusciti a tirarci su. Abbiamo provato a recuperarla, ma loro sono una grande squadra. Ripartiamo da quello che abbiamo fatto nel secondo tempo. Per noi è un momento difficile, tra assenze e infortuni. Come ha detto il mister, dobbiamo compattarci, essere squadra e tornare sulla strada che abbiamo trovato sul finire dell’anno scorso. Già dal Torino cercheremo di fare punti».