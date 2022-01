Genoa-Spezia 0-1, presidente Platek: Complimenti ai miei ragazzi

Il Presidente Philip Platek, dopo l’ottima prestazione delle Aquile contro il Genoa e la conquista del derby, si è complimentato con la squadra e con lo staff per l’ottimo risultato raggiunto questa sera in un match importantissimo per la città e per la salvezza:

“La vittoria di oggi vale molto di più di una normale vittoria perché è stata ottenuta in uno scontro diretto e in un derby ligure che vale molto per tutti i nostri tifosi e per il Club.

Siamo davvero orgogliosi del risultato ottenuto con carattere e cuore dai nostri ragazzi, che hanno lavorato duramente per regalare questa grande gioia a tutto l’ambiente. I complimenti vanno ai ragazzi, allo staff dirigenziale e allo staff tecnico per un lavoro svolto alla perfezione.

Siamo ben consapevoli che la strada per la salvezza sarà ancora lunga e insidiosa. Ci saranno momenti difficili e delicati, ma sono sicuro che rimanendo uniti e pensando solo al bene dello Spezia, potremo comunque gioire per il risultato più bello. Ora godiamoci questa bellissima vittoria.