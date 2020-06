Muzio, Viscogliosi, Alongi, Bistolfi, Dotta: primi 5 candidati di FI alle regionali

“Il capogruppo regionale uscente di Forza Italia Claudio Muzio, l’ex assessore al Personale del Comune di Genova Arianna Viscogliosi, il consigliere comunale rapallese Salvatore Alongi, il primo dei non eletti per Forza Italia alle ultime elezioni regionali con oltre 2.000 preferenze Filippo Bistolfi e mi auguro anche la coordinatrice regionale di ‘Azzurro Donna’ Alice Dotta”.

Sono i primi 5 candidati consiglieri di Forza Italia alle prossime elezioni regionali indicati oggi dal coordinatore ligure Carlo Bagnasco.

Muzio correrà anche in lista FI, ma sarà ‘blindato’ nel listino del presidente Toti in caso di vittoria della coalizione di centrodestra.

“Vogliamo fare una lista competitiva, non compilativa – ha spiegato Bagnasco – sto dedicando tutto il mio tempo a scegliere i candidati migliori.

Ci saranno numerose donne in lista, Forza Italia ha sempre creduto nella figura femminile e in Liguria abbiamo avuto la fortuna di avere una ragazza come Alice Dotta che in pochissimo tempo ha fatto un grande lavoro.

I coordinatori di Forza Italia in Liguria sono tutti consiglieri comunali e amministratori locali.

Questo ha un significato ben preciso, è finita l’epoca dei paracadutati, ripartiamo dal territorio.

Se oggi fossi un cittadino ligure rifletterei molto sul fatto che a due mesi dalle elezioni M5S e centrosinistra non trovino un candidato, questo fa riflettere, se non sono d’accordo neanche sulla scelta di una poltrona figuratevi sui programmi e sulla strategia amministrativa”.