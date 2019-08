Musica e teatro con il festival Paganiniano

Opera Buffa di Luigi Maio per viaggiare con Paganini e Rossini tra musica e teatro

Il 3 agosto a Montemarcello una nuova esilarante perfomance del famoso Musicattore

Il 3 agosto a Montemarcello, il Festival Paganiniano mette in scena un’opera buffa scritta e musicata da Luigi Maio, attore musicista, autore e regista, che porterà il pubblico in un alternativo viaggio tra Paganini e Rossini. Uno spettacolo in cui il Musicattore veste i panni di un folle Luigi Maio, impazzito per eccessiva immedesimazione con gli autori delle musiche da lui interpretate, si crede la reincarnazione del grande autore del Barbiere di Siviglia e del Turco in Italia, ma è un Rossini affetto da personalità multipla che a tratti assume le vesti dei già citati suoi rivali. Al Musicattore, infatti, avvezzo all’interpretazione simultanea di vari personaggi, basta ascoltare il brano di un altro compositore per assumerne l’identità…. Ma come andrà a finire…? Anticipiamo solo che dovrà intervenire lo staff medico della clinica psichiatrica che lo ospita, il trio Arrigo Bagnasco Grillotti. Una performance che vede sul palco oltre a Maio, Luca Arrigo al flauto, Francesco Bagnasco al violino, Enrico Grillotti al pianoforte e l’attrice Anna Manella.

Un mix di cultura e divertimento da non perdere! La serata inizierà alle ore 21.00 in Piazza XIII Dicembre e, per raggiungere la località, La Società dei Concerti onuls, organizza il servizio di Bus-navetta gratuito, che partirà dalla prima delle tre fermate alle ore 19.30, di cui si può usufruire previa prenotazione via mail, o al 347/7804093 (Lella). La manifestazione è realizzata dalla Società dei Concerti della Spezia con il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.

Per informazioni e prenotazioni: Società dei Concerti a info@sdclaspezia.it, T. 0187 731214 www.sdclaspezia.it o Facebook https://www.facebook.com/societadeiconcertionluslaspezia/.