Museo Doria, evento online sulla storia dell’entroterra ligure

Martedì 20 aprile alle 21 l’evento online “Tracce di vita nel nostro entroterra in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”.

Relatore: Alessandro Migone

Conversazione da remoto su piattaforma digitale.

Antichi insediamenti del nostro entroterra, luoghi che, se visitati con discrezione e rispetto, offrono cenni di vita, storie e mestieri ricoperti dalla polvere dei tempi e dalla natura che si riprende gli spazi abbandonati dall’uomo.

