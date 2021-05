Msc Seaside è ripartita. Massa: Genova nostro home port anche con ammiraglia Seashore

Msc Seaside è ripartita ieri da Genova per la prima crociera post-lockdown. Seaside effettuerà crociere settimanali di 7 notti nel Mediterraneo occidentale, con un itinerario che prevede anche le destinazioni inedite di Siracusa e Taranto, oltre agli scali di La Valletta a Malta e Civitavecchia con un’offerta di escursioni a terra protette che consentiranno agli ospiti di scoprire i luoghi più suggestivi di queste zone.

Si tratta della seconda di 10 navi di MSC Crociere che rientreranno in servizio quest’estate in Mediterraneo e Nord Europa.

Tra queste, a partire dal 1° agosto, ci sarà anche la futura ammiraglia MSC Seashore, che sarà impiegata per il suo viaggio inaugurale offrendo crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.

Su tutte e tre le navi, che avranno Genova come homeport, sarà applicato il rigoroso protocollo di salute e sicurezza della Compagnia che ha permesso di ospitare tra agosto 2020 ad oggi già più di 60mila turisti in piena sicurezza.

“La partenza di Msc Seaside – ha spiegato Leonardo Massa, Managing Director di Msc Crociere – non è che il preludio della stagione estiva di Msc Crociere che prevede il ritorno all’operatività di 10 navi sulle 18 attualmente in flotta. Per questa prima crociera avremo 1.500 ospiti che salperanno da Genova per andare alla scoperta di Malta, Siracusa, Taranto e Civitavecchia”.

“Msc Seaside – ha poi aggiunto – è una nave straordinariamente bella e indicata per chi ama l’estate e il sole, perché è concepita per far trascorrere ai propri ospiti il tempo libero all’aria aperta grazie ai numerosi ponti esterni di cui è dotata.

Genova si conferma il nostro homeport e l’obiettivo è tornare al più presto ai numeri del 2019, cosa che contiamo di fare in breve tempo anche perché la nostra flotta sta continuando a crescere. Ad agosto arriverà Msc Seashore, diciannovesima nave della flotta, la più grande e tecnologicamente mai costruita in Italia, che peraltro sarà posizionata proprio a Genova per la sua stagione inaugurale, e per i prossimi anni arriveranno ulteriori unità previste dal nostro piano industriale”.