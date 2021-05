Lampedusa, altri due sbarchi di migranti: arrivati in 153

Seguono quelli di ieri notte di 532 migranti, la rabbia di Salvini

Dopo gli ultimi sbarchi di ieri che hanno visto arrivare a Lampedusa, in poche ore 532 migranti, sono approdati sull’isola altri due barconi. Si tratta di altre 153 persone. I primi 102 giunti, intorno alle ore 14 e altri 51 nel pomeriggio.

Sono già state avviate tutte le procedure di trasferimento dall’HotSpot, dove erano ospitati circa 700 migranti, alle navi quarantena.

“Centinaia di clandestini sbarcati in poche ore, è inaccettabile.

Abbiamo scritto al Presidente Draghi e ai ministeri della Salute e degli Interni: oltre a controllare chi arriva in aereo dai Paesi a rischio, fra Covid e varianti, è doveroso anche bloccare barchini e barconi per rispetto degli Italiani, dei loro sacrifici, della loro salute, della loro sicurezza. Non si può fare nulla? Falso. Io in un anno ho ridotto delll’80% gli sbarchi e sto subendo due processi per aver difeso i confini. E con meno partenze, ci sono anche meno morti. Volere è potere”. A scriverlo sulla propria pagina Facebook il leader della Lega Matteo Salvini.