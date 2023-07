Motociclista a terra in Sopraelevata: 42enne genovese morto al S. Martino

Un motociclista genovese di 42 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri dopo che aveva perso il controllo della sua moto ed era caduto a terra mentre percorreva la Sopraelevata.

Si tratta di Enrico Gambino, che potrebbe avere avuto un malore mentre era alla guida del mezzo. Lascia la compagna e due bimbi piccoli.

L’incidente è avvenuto sulla carreggiata in direzione ponente.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica, che ha trasferito il paziente in codice rosso all’ospedale San Martino, dove è poi deceduto.

In Sopraelevata sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Genova, che hanno liberato la strada per evitare che gli automobilisti stessero in coda sotto il sole cocente e hanno avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente.