Procura sequestra galleria A12: sospesi i lavori. Caos autostrada e via Aurelia

Caos autostrade. Sospesi i lavori all’interno della galleria Monte Giugo in A12, dove domenica scorsa un autobus pieno di turisti ha preso fuoco.

Il sequestro della galleria, disposto ieri dalla procura di Genova nell’ambito delle indagini sull’incendio del bus, tende a diversi accertamenti e tra questi se fosse stata oggetto di proroga ministeriale circa l’adeguamento alla direttiva europea.

I lavori disposti da Autostrade per l’Italia, avviati ieri con l’intenzione di riaprire quanto prima la galleria, sono stati dunque sospesi e dovrebbero riprendere immediatamente dopo il dissequestro della galleria.

Intanto, da domenica scorsa si verificano code chilometriche sia in A12 sia in Aurelia, dove i numerosi semafori tra Bogliasco e Genova Nervi non sono stati disattivati né è stato disposto l’intervento degli agenti della Polizia locale per fare defluire il traffico.

Molti residenti, soprattutto lavoratori, della zona compresa tra Recco e Genova Nervi sono inferociti per le lunghe code e i forti disagi che sono costretti a subìre per l’ennesimo caos sulle strade e sull’autostrada.