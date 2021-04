Moto3 | Il ligure Rossi in difficoltà nel PortugalGP

In questo week-end si è svolto il Grande Prémio 888 de Portugal Moto 3 in cui è impegnato il giovane pilota ligure Riccardo Rossi.

Nel primo e secondo turno di libere del venerdì il pilota ligure ha lavorato per la messa a punto della moto, migliorandosi nelle FP 3 fermando il cronometro sul 1’49.744, con il tempo non sufficiente per accedere alla Q2.

Nelle qualifiche disputate nel sabato pomeriggio non riesce a trovare il giro buono segnando il tempo in 1’49.842 che gli valgono l’ottava fila.

Buona la partenza dalla ventiquattresima casella per Riccardo Rossi, che si ritrova invischiato nel traffico delle retrovie, riuscendo a trovare il passo solo dopo metà gara, riesce comunque a guadagnare diverse posizioni concludendo diciannovesimo.

Lo stesso Rossi ha commentato: “Si è trattato di un circuito molto difficile per me, ho faticato tutto il weekend. Ho impiegato un po’ a trovare il feeling giusto, molti altri piloti hanno fatto i test qui ed erano avvantaggiati. Il passo da metà gara in avanti non era male, sono fiducioso per la prossima a Jerez. Ringrazio il mio team e gli sponsor che mi sostengono sempre.”

Il prossimo appuntamento del campionato mondiale Moto3, sarà il prossimo 2 Maggio nel tracciato di Jerez de la Frontera, per il Gran Premio Red Bull de España.

Grande Prémio 888 de Portugal

Campionato mondiale Moto3

Qualifiche: 1) MIGNO (HONDA) 2) FOGGIA (HONDA) 3) GARCIA (GASGAS) …. 24) ROSSI (KTM)

Gara: 1) ACOSTA (KTM) 2) FOGGIA (HONDA) 3) MIGNO (HONDA) … 19) ROSSI (KTM)