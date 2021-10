Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna classe Moto3, sfortunato per il giovane pilota Riccardo Rossi.

Il pilota ligure ha lavorato sulla messa a punto della KTM nei turni delle prove libere del venerdì e del sabato mattina. Si è migliorato in condizioni di pista sempre diverse, senza però riuscire ad accedere direttamente alle Q2.

Nelle qualifiche che si sono disputate sabato pomeriggio Riccardo Rossi è riuscito a fare il secondo tempo nelle Q1, fermando il cronometro sul 1’50.053 che gli ha valso il passaggio alla Q2.

Poi riesce a migliorarsi conquistando la seconda posizione in griglia di partenza con il tempo di 1’49.280.

Oggi il pilota genovese ha preso il via dalla prima fila. Autore di una buona partenza è transitato secondo alla prima curva, ma la lotta dei primi giri gli ha fatto perdere alcune posizioni. Purtroppo nel corso sesto giro, il numero 54 si è toccato con un altro pilota ed ha avuto la peggio finendo a terra e concludendo la sua prova anzitempo.

“Un weekend in condizioni difficili, ha detto Riccardo Rossi. Ieri dopo essere caduto nelle Fp3, sono riuscito a fare una buona qualifica, passando dalla Q1, riuscendo a conquistare la prima fila. Oggi in gara sono partito molto bene. Purtroppo nelle prime curve è stato difficile per me prendere il ritmo della pista asciutta e quando lo ho trovavo, un pilota mi ha toccato e sono caduto.”

Il prossimo appuntamento del campionato mondiale Moto3, sarà il week-end del 3 ottobre ad Austin per il Grand Prix of the Americas.

Qualifiche: 1) ANTONELLI (KTM) – 2) SALAC (KTM) – 3) ROSSI (KTM) – 4) GUEVARA (GasGas)

Gara: 1) FOGGIA (HONDA) – 2) MASIA (KTM) – 3) ACOSTA (KTM) …. NC) ROSSI (KTM)