“L’incidente mortale avvenuto questa notte sull’autostrada A1 nei pressi di Lodi, causato dal passaggio di un branco di cinghiali, lascia sconcertati. Un episodio tragico che evidenzia la necessità di intervenire con urgenza per affrontare il problema dei cinghiali e della loro incontrollata proliferazione”.

Lo ha dichiarato oggi il senatore genovese e vice presidente della Commissione Ambiente e Territorio di Palazzo Madama Francesco Bruzzone (Lega).

Cinghiali in autostrada, tragico incidente sulla A1. Un morto e 10 feriti

“Gli animali – ha aggiunto Bruzzone – non possono e non devono transitare in autostrada, dunque è opportuno verificare eventuali responsabilità degli enti gestori del tratto, ma è necessario al tempo stesso dare più spazio e poteri alle Regioni affinché possano intervenire con efficacia per risolvere il problema, senza dover attendere pareri di Ispra. Sto valutando di portare una proposta per modificare la legge vigente e lasciare più libertà a regioni, enti che controllano il territorio, eliminando le lungaggini burocratiche dei pareri centralizzati”.