Morgana Bay | Sartini al party di chiusura del Festival di Sanremo

Ecco come Samuele, dj producer marchigiano sempre ironico quando si tratta di raccontare la sua musica, presenta una performance senz’altro importante

Subito dopo la proclamazione del vincitore del Festival della Canzone: “Sabato 8 Febbraio 2020, in occasione della settantesima edizione del Festival Di Sanremo, avrò il piacere di esibirmi al Victory Morgana Bay, che ospiterà il party di chiusura della manifestazione. Chi viene? Prometto che non canterò!”.

In effetti la specialità di Samuele Sartini non è il canto. Per questo Sartini è stato in studio di registrazione poco tempo fa Amanda Wilson, celebre cantante inglese specializzata in house ed elettronica da ballo. Proprio con Amanda Wilson nel 2011 creò un brano davvero importante, “Love U Seek”. Fu proprio da questa canzone che Tim Berg / Avicii prese la melodia vocale per l’indimenticabile “Seek Bromance”… E poi appena uscito un altro suo brano,“Symphony”. E’ una traccia creata con il collega Dr.Space. E’ quasi interamente strumentale, una cavalcata che dà energia e mette la carica grazie ad un mix di sonorità vicine a quelle di strumenti acustici come ottoni, pianoforte e archi.