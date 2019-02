Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l’imprenditore Gregorio Fogliani avrebbe portato i libri in tribunale per il Moody, il locale sito in via XII Ottobre e per la pasticceria Svizzera.

Mentre per quanto riguarda Qui!Group saranno quattro le udienze dedicate ai circa 4000 creditori della società.

A prendere la decisione il giudice Daniele Bianchi nel corso dell’adunanza dei creditori confermando che saranno i lavoratori ad essere pagati per primi. Tre i creditori che avevano presentato istanza di fallimento.

La scorsa estate era stato aperto un fascicolo sul fallimento dell’azienda dei Fogliani ad opera del procuratore aggiunto Francesco Pinto e dal sostituto Patrizia Petruzziello.