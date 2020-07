Montoggio, 20enne napoletano truffa 60enne del posto: denunciato dai carabinieri

Ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Montoggio hanno identificato e denunciato in stato di libertà per il reato di truffa un 20enne napoletano, con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona.

Il giovane, mediante raggiro, ha indotto un 60enne di Montoggio a effettuare una ricarica di 1.700 euro su una Carta Postepay quale corrispettivo per l’acquisto di un motore per auto messo in vendita su un sito specializzato, mai consegnato alla vittima dal sedicente venditore.

Il giovane si è reso irreperibile dopo avere ricevuto il denaro.