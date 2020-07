Ronco Scrivia, rubano creme e profumi da tabaccheria: denunciate 2 genovesi

Ieri i carabinieri della Stazione dell’Arma di Ronco Scrivia hanno denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso due donne genovesi, di cui una gravata da precedenti specifici.

I militari sono giunti all’identificazione delle donne grazie alle immagini estrapolate del sistema di videosorveglianza del locale, accertando come le ladre, in più occasioni dal 21 giugno scorso, fossero entrate in un bar-tabaccheria di Ronco Scrivia rubando dagli scaffali profumi, creme estetiche e giocattoli.

Il valore della refurtiva è stato stimato in 100 euro.