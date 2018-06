Moneglia, subano carrozzina a disabile 78enne: arrestati due 30enni ucraini

I Carabinieri della Stazione di Moneglia nel pomeriggio di ieri hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini ucraini di 29 e 35 anni, residenti a Vigevano, autori del furto di una carrozzina per disabili a rotelle, che la vittima 78enne aveva momentaneamente lasciato via Da Santangelo Angelo mentre il figlio lo aiutava ad entrare in casa.

Il tempestivo intervento dei carabinieri, immediatamente chiamati dal figlio attraverso il numero unico 112, ha permesso di fermare prima che fuggissero e quindi arrestare i due malviventiu stranieri che venivano ristretti presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri Ge-Centro.