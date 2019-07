Monaco-Samp, biglietti in vendita per il Luis II

La Samp informa che i biglietti per Monaco-Sampdoria, gara valida quale ‘Philipp Plein Cup’ e in programma sabato 3 agosto p.v. allo stadio “Louis II” di Montecarlo, sono in vendita al prezzo di 10,00 euro esclusivamente presso il Sampdoria Point di via Cesarea. I tagliandi per il Settore Ospiti riservato ai tifosi blucerchiati – 900 unità – saranno disponibili fino alle ore 17.00 di venerdì 2 agosto.

Accrediti. Le domande di accredito media e fotografi – corredate di richiesta scritta da parte della testata giornalistica o dell’agenzia di riferimento, nome, cognome, luogo e data di nascita dell’accreditato e copia della tessera d’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti – andranno inoltrate all’Area Comunicazione entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 30 luglio 2019, esclusivamente via e-mail all’indirizzo accrediti@sampdoria.it.