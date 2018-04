Momenti di paura a Cogoleto, donna sbalzata dal treno

Si era avvicinata troppo ai binari. Paura intorno alle 23 di ieri nella stazione ferroviaria di Cogoleto, quando una pensionata di 70 anni è stata sbalzata per alcuni metri sulla banchina da un treno regionale in corsa.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana si sarebbe avvicinata troppo ai binari oltrepassando la linea gialla di delimitazione.

All’arrivo del convoglio sarebbe quindi stata letteralmente spostata violentemente dallo spostamento dell’aria provocato dal treno, che per fortuna si stava fermando.

Soccorsa dai sanitari del 118, la passeggera è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, ma per fortuna non risulta in pericolo di vita.