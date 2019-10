I vigili del fuoco di Genova la scorsa notte sono intervenuti per un incendio, poco prima dell’una, tra via Struppa e via Molassana.

Un rogo ha distrutto cinque veicoli posteggiati davanti a un edificio.

Il palazzo è stato evacuato in via precauzionale per il forte fumo che ha invaso le scale.

La facciata è rimasta annerita.

Indagini in corso per accertare le cause del rogo, forse doloso.