Molassana, affitta l’appartamento e si trova altri inquilini che cambiano serratura

Ieri i carabinieri di Ge-Molassana, a seguito di accertamenti scaturiti da una querela presentata da una 50enne genovese, hanno denunciato in stato di libertà per “invasione i terreni o edifici, danneggiamento e violazione di domicilio in concorso” 3 uomini e 3 donne di età compresa tra 35 e 53 anni, tutti con pregiudizi di polizia, di cui non è stata comunicata la nazionalità.

I 6 denunciati, secondo quanto accertato dai militari, dopo avere sostituito la serratura della porta d’ingresso, senza averne diritto, avevano occupato l’alloggio di proprietà della genovese, che lo aveva affittato ad altra persona, al momento risultata irreperibile.