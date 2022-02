Moglie lega con la corda il marito e lo trascina a vaccinarsi

Quando la moglie perde la proverbiale pazienza…

«O vai a vaccinarti o ti ci porto io legato come un salame!» Con queste parole minacciose, è il caso dirlo, ma molto convincenti una moglie brasiliana ha trascinato il coniuge al centro vaccinale, dove ad aspettarlo c’era un’infermiera altrettanto decisa ad infilzare il maritino capriccioso.

Questa scena è stata vista dagli passanti e abitanti del borgo e come succede, questa scena bizzarra è stata registrata da una testimone e la clip è finita su TikTok che ha scatenato un dibattito etico sociale sui social:

«Penso che abbia fatto bene! Io non dormirei accanto ad un marito non vaccinato! Ci tengo alla salute e alla mia vita!» Spiega una donna alquanto alterata. Un’altra signora, con fare professorale e trascurata eleganza si chiede:

«Cosa accadrebbe se fosse il contrario? E quella legata fosse una donna? Mi piacerebbe vedere i vostri commenti se al posto del marito ci fosse la moglie: nessuno riderebbe». E c’è chi difende la libertà di decidere: «Ognuno ha il diritto di fare ciò che vuole».

Il vaccino in Brasile, al momento, non è obbligatorio ma non in casa della signora di Rio Largo, nello stato di Alagoas, nel nord-est del Brasile.