Moby e Tirrenia sempre più friendly con i nostri amici a quattro zampe

Da sempre, Moby e Tirrenia sono compagnie amiche degli animali a bordo, offrendo sistemazioni ottimali per rendere confortevole e gradevole anche il viaggio dei nostri amici a quattro zampe, con comode sistemazioni e anche la possibilità di viaggiare in compagnia di cani e gatti in apposite cabine dedicate.

E tutto questo va di pari passo con le iniziative portate avanti insieme all’Associazione Italiana Cani di Salvataggio ospitate a bordo delle navi.

In questo quadro di attenzione sempre assoluta a cani e gatti, Moby e Tirrenia hanno sottoscritto una partnership con il marchio Exclusion che commercializza linee superpremium di alimenti dedicate ai nostri amici a quattro zampe e che è un’eccellenza nel cibo per cani e gatti, prodotto al cento per cento in Italia da Dorado, azienda della famiglia Rossi che ha puntato tutto sulla qualità.

Alcuni di questi alimenti d’eccellenza saranno il menù presente all’interno dei kit che gli ospiti troveranno nelle cabine dedicate, per permettere a cani e gatti al seguito di gustare i menù naturali e gustosi di Exclusion.

Impiego esclusivo di carni disidratate, ingredienti di primissima qualità, e alimenti rigorosamente cruelty free per il benessere dei nostri amici.

E, in qualche modo, è la chiusura di un cerchio: da sempre i servizi di bordo e la ristorazione, che quest’anno può essere anche servita in cabina, sono una delle eccellenze di Moby e Tirrenia, che presentano sempre nuovi menù che hanno stagionalità e freschezza delle materie prime come caratteristica imprescindibile, con la possibilità di gustare ai ristoranti delle navi cene degne dei migliori chef stellati.

E ora, con i kit di Exclusion in cabina, anche cani e gatti avranno un trattamento di assoluta eccellenza come i loro proprietari.

Ovviamente, con Moby e Tirrenia, dove la vacanza anche per i nostri amici a quattro zampe inizia già dal viaggio.