Moby e Tirrenia festeggiano l’8 marzo con il 100% di sconto alle donne

Moby e Tirrenia tutto l’anno hanno una grande considerazione per le donne, ma per l’8 marzo ancora di più.

Le due compagnie offrono, infatti, a tutte le donne che prenotano contemporaneamente a un bambino dai 4 agli 11 anni o a un secondo adulto pagante, il 100 per cento di sconto sulla tariffa di passaggio ponte.

La straordinaria offerta vale per tutte le prenotazioni effettuate da oggi a mercoledì 8 marzo per tutte le partenze di Moby per Sardegna e Corsica e per quelle effettuate da Tirrenia sulla Napoli-Palermo-Napoli da oggi al 30 settembre e per le corse di Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, nelle date in cui è prevista e fatta salva la disponibilità di posti.

Lo sconto per le donne che prenotano insieme a un bambino o a un secondo adulto pagante – cumulabile con le altre offerte speciali Moby e Tirrenia – è del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte, al netto di tasse, diritti e competenze. E resta ovviamente sempre possibile acquistare anche cabine o poltrone.

Così la Festa della donna 2023 sarà la più bella di sempre, perché Moby e Tirrenia coccolano le donne portandole sulle spiagge più belle di Sardegna, Sicilia e Corsica, offrendo come sempre il network più completo di rotte, con gli orari più comodi e flessibili e una qualità dei servizi di bordo unica, a partire dalla ristorazione, con un’attenzione sempre maggiore alla qualità dei piatti, contraddistinti da leggerezza, freschezza e stagionalità delle proposte, con standard stellati anche in navigazione.

E quest’estate a rendere il viaggio ancora più unico e indimenticabile arriva in flotta Moby Fantasy, il traghetto più grande e green del mondo, che offre ai suoi passeggeri comfort da nave da crociera, interni ricercatissimi e ancor più attenzione ai servizi di bordo, sempre più curati e sempre più in grado di far iniziare la vacanza già dal viaggio e di prolungarla nella rotta di ritorno a casa.

Lo sconto del 100 per cento per le donne che viaggiano in compagnia e prenotano da oggi all’8 marzo è l’ultima ciliegina sulla Festa. Che poi continua, anche dopo l’8 marzo, rigorosamente a bordo di Moby e Tirrenia.