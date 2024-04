Costa Smeralda celebra la Giornata nazionale del Made in Italy

Costa Crociere celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy a bordo della Costa Smeralda, un evento dedicato a promuovere la creatività e l’eccellenza italiane.

Tale giornata è stata istituita dal ministero delle Imprese e Made in Italy nel giorno dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

Il museo CoDe, curato da Matteo Vercelloni, offre agli ospiti una straordinaria esperienza di immersione nel gusto italiano, con una collezione di oltre 470 pezzi che celebrano il “Made in Italy” attraverso il design, la moda, i trasporti e il cinema.

La nave stessa, Costa Smeralda, è un tributo all’Italia, con il nome che richiama una rinomata area turistica della Sardegna e i ponti e le aree pubbliche intitolate a famose località italiane.

Il design italiano è evidente anche negli arredi, nell’illuminazione e nei tessuti, scelti in collaborazione con prestigiose aziende italiane come Molteni&C, Roda, Flos, Dedar e Rubelli, insieme ad altre rinomate marche come Kartell, Poltrona Frau e Alessi.

L’offerta enogastronomica a bordo è altrettanto eccellente, con il ristorante Archipelago che propone menù firmati da chef di fama internazionale come Bruno Barbieri.

Gli ospiti possono anche godersi outlet tematici in collaborazione con grandi partner italiani, tra cui il Caffè Vergnano 1882, l’Osteria Frescobaldi, il Campari Lounge, l’Aperol Spritz Bar, il Ferrari Spazio Bollicine, Nutella at Costa e la gelateria Amarillo.

Il viaggio della Costa Smeralda nel 2024 include tappe in Italia, Francia e Spagna, offrendo agli ospiti esperienze indimenticabili tra città d’arte, spiagge e paesaggi mozzafiato. Una novità eccezionale sono le “Sea Destinations”, esperienze uniche disponibili solo con Costa, che permettono agli ospiti di vivere al meglio luoghi iconici durante la navigazione. Ad esempio, durante la traversata tra Civitavecchia e Genova, gli ospiti possono godersi uno spettacolo di luci dedicato al “Santuario dei Cetacei”, scoprendo i segreti delle affascinanti creature marine che popolano quel tratto di mare.

“Da oltre 75 anni le navi di Costa Crociere portano nei mari del mondo l’eccellenza italiana, dal design, all’enogastronomia, all’arredamento, alla tecnologia, che i nostri ospiti internazionali possono scoprire in vacanza con noi. Dietro a queste opere e prodotti, frutto dell’ingegno e della qualità italiane, esiste un ecosistema che contribuisce ad alimentare in maniera importante l’economia del nostro Paese. Basti pensare che le forniture di bordo della nostra flotta provengono da circa 6.000 aziende italiane, alle quali destiniamo circa la metà del totale delle spese per i nostri acquisti”. Ha dichiarato Roberto Alberti, SVP & Chief Corporate Officer di Costa Crociere.