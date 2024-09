Moby al Med Fest per la tutela del Mediterraneo

Un impegno verso la sostenibilità

Dal 26 al 29 settembre, Cagliari e la Sardegna saranno il cuore pulsante del “Med Fest”, un evento dedicato alla tutela del Mediterraneo, alla biodiversità, alla cultura e al turismo dei ventiquattro Paesi che si affacciano sul mare culla della civiltà. Il festival mira a promuovere il patrimonio naturale e culturale del Mediterraneo, ponendo particolare attenzione alla sostenibilità socio-ambientale.

I Valori di Moby al Med Fest

I principali temi del “Med Fest” includono turismo, artigianato, cultura, inclusione, biodiversità e sostenibilità. Tutti questi valori si allineano perfettamente con l’impegno di Moby, sponsor dell’evento. La compagnia, con una forte presenza in Sardegna e nel Mediterraneo, si configura come un vero e proprio ponte marittimo tra il continente europeo e le isole.

Le Navi Green di Moby: Fantasy e Legacy

Moby si distingue per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale grazie alle sue due navi di punta, Moby Fantasy e Moby Legacy. Queste navi, in servizio tutto l’anno sulla tratta Livorno-Olbia, rappresentano il futuro del trasporto marittimo con tecnologie innovative che riducono le emissioni di CO2 del 40% rispetto ai traghetti tradizionali. Entrambe le navi sono dotate di sistemi avanzati come gli scrubber, che minimizzano le emissioni di zolfo sia durante la navigazione che quando sono ormeggiate.

L’Impegno per la Decarbonizzazione

Il 27 settembre, Alessandro Onorato, responsabile commerciale di Moby, interverrà durante il Med Fest per discutere dell’evoluzione del turismo digitale e del ruolo chiave delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Onorato sottolineerà l’importanza delle esperienze personali e delle recensioni come leve strategiche per la promozione turistica.

Il giorno seguente, Onorato parlerà di decarbonizzazione nel settore della navigazione, evidenziando come Moby stia lavorando per ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni, investendo in tecnologie avanzate e transizione energetica. Le navi Fantasy e Legacy sono predisposte per l’alimentazione a gas naturale liquefatto (GNL), il carburante marittimo più pulito attualmente disponibile.

Innovazione Tecnologica e Futuro Sostenibile

Un ulteriore passo verso la sostenibilità è rappresentato dalla predisposizione delle navi per l’alimentazione da terra, che garantirà emissioni zero in porto una volta installate le strutture adeguate nei porti serviti. Questo dimostra l’impegno costante di Moby verso un futuro ecologico e la protezione dell’ambiente marino.

La partecipazione di Moby al Med Fest va oltre una semplice sponsorizzazione. L’azienda rappresenta un esempio concreto di come le imprese possano contribuire alla tutela del Mediterraneo, un patrimonio di inestimabile valore per l’Europa e il mondo intero. Operando da cinque generazioni, Moby continua a essere un punto di riferimento nel trasporto marittimo, sostenendo la Sardegna e la Sicilia tutto l’anno.