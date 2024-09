Duetorrihotels: le mappe di Marta Iorio, un’esperienza unica per gli ospiti

In occasione della Giornata Internazionale del Turismo, Duetorrihotels presenta una novità che unisce arte, viaggi e hotellerie: una serie di mappe artistiche handmade, firmate dall’artista Marta Iorio, pensate per ogni hotel del gruppo.

Le mappe, realizzate con uno stile ispirato ai manifesti vintage delle località di villeggiatura, offrono agli ospiti nuovi percorsi di viaggio e riscoprono il fascino delle destinazioni italiane. Questa iniziativa coinvolge le strutture di Bologna, Verona, Firenze e Genova, che diventano il punto di partenza per itinerari che esplorano le bellezze e le curiosità delle rispettive regioni.

Arte e turismo: un connubio firmato Duetorrihotels

Le quattro strutture storiche del gruppo – il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due Torri Hotel di Verona, l’Hotel Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova – diventano ambasciatrici dei loro territori, offrendo agli ospiti un’esperienza unica. Le mappe, dal design quadrato e tascabile, rievocano lo spirito delle cartoline d’epoca, reinterpretate con la sensibilità artistica contemporanea di Marta Iorio.

Secondo il General Manager di Duetorrihotels, Franco Vanetti, la scelta di coinvolgere un’artista come Marta Iorio si inserisce nella filosofia del gruppo: “La nostra missione è promuovere la bellezza e il design Made in Italy, offrendo esperienze autentiche che ispirano i nostri ospiti. Queste mappe, realizzate a mano, non sono solo strumenti di orientamento, ma piccole opere d’arte che stimolano la curiosità e invitano all’esplorazione delle città e dei territori circostanti”.

Itinerari esclusivi per scoprire l’Italia

Ogni mappa è un’opera unica che propone itinerari esclusivi nelle quattro regioni in cui si trovano gli hotel Duetorrihotels.

Bologna e il Grand Hotel Majestic diventano il punto di partenza per scoprire l’ Emilia-Romagna , con tappe nella Via degli Dei , le terre del prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggiano , la Motor Valley e curiosità come il Labirinto della Masone o la Rocchetta Mattei .

e il diventano il punto di partenza per scoprire l’ , con tappe nella , le terre del e del , la e curiosità come il o la . Verona e il Due Torri Hotel offrono uno sguardo sul Veneto , con il Lago di Garda , le ville palladiane, i capolavori di Giotto e Mantegna , il parco regionale della Lessinia e i colli euganei.

e il offrono uno sguardo sul , con il , le ville palladiane, i capolavori di e , il parco regionale della e i colli euganei. Firenze e l’ Hotel Bernini Palace aprono le porte della Toscana , con itinerari che attraversano le torri di San Gimignano , i tesori di Siena , Pisa , Lucca e le Terre del Chianti .

e l’ aprono le porte della , con itinerari che attraversano le torri di , i tesori di , , e le . Infine, Genova e il Bristol Palace sono il punto di partenza per esplorare la Liguria, dalle Cinque Terre alla Riviera dei Fiori, passando per il trenino di Casella fino alle Langhe piemontesi.

Marta Iorio: un’artista tra tradizione e modernità

Marta Iorio, artista napoletana diplomata all’Accademia delle Belle Arti di Bologna, ha sviluppato il progetto delle mappe ispirandosi alla tradizione dei manifesti vintage e delle cartoline. Le sue opere, realizzate con acquerelli e tempera, rappresentano un viaggio visivo che invita a esplorare i territori con una nuova prospettiva. “Le mappe sono oggetti tangibili, non solo visioni digitali: creano un legame emotivo e invitano alla scoperta attraverso un’estetica che stimola la fantasia”, spiega l’artista.

Un’esperienza da portare a casa

Questa iniziativa fa parte della più ampia strategia di Duetorrihotels di offrire agli ospiti esperienze uniche, legate al territorio e al patrimonio culturale. Le mappe di Marta Iorio, come i Libri della Buonanotte – un’altra esclusiva del gruppo – sono destinate a diventare ricordi preziosi da portare a casa, simboli di un viaggio non solo fisico, ma anche emotivo.

Le mappe, inoltre, sono parte integrante della missione di Duetorrihotels di promuovere l’arte e il turismo consapevole, con un occhio attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori italiani.

L’iniziativa delle mappe handmade di Marta Iorio rappresenta un’innovazione nel mondo dell’hotellerie, capace di unire arte, cultura e turismo in un’esperienza unica e coinvolgente. Le strutture Duetorrihotels si confermano come punti di partenza ideali per scoprire l’Italia con occhi nuovi, attraverso percorsi che coniugano il fascino della tradizione con la creatività contemporanea.