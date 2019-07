Mixta. Galleria fluida d'arte contemporanea a Genova

Tre giovani artiste danno vita ad un progetto di interscambio culturale a Genova

12 luglio 2019. Inaugurazione della prima mostra collettiva di Mixta

Nonostante il clima di sconforto e di cambiamento forzato che Genova sta vivendo, la città è sempre pronta a dimostrare la sua forza per risollevarsi. E lo fa anche grazie alle anime giovani che hanno voglia di dare un volto nuovo al panorama cittadino, facendolo rifiorire culturalmente.

Questo è l’intento di “Mixta”, una galleria fluida di arte contemporanea, gestita e fondata da artisti, per creare spazi di interscambio culturale, artistico e di ideali. Luoghi dove le persone si incontrano e fondono tra loro conoscenze, dove i giovani possono esprimere sé stessi e dare il loro contributo.

Ecco l’idea di Arianna Maestrale, fondatrice del progetto, e di Giulia Ottonello e Silvia Mazzella, cofondatrici. Tre giovani donne provenienti dai campi dell’arte più diversi, ma che hanno trovato un punto d’incontro per dare vita a Mixta.

Galleria fluida e Mixta, cosa significano? “Galleria d’arte senza un sede fissa”, così hanno risposto durante l’intervista, “e Mixta sta per mischiare, unire i settori delle arti contemporanee, le idee e le persone. Contribuire ad un’aggregazione sociale che alimenta l’interesse per la cultura e per l’arte, cercando senza sosta la forma giusta, che sia quella più adatta nel mondo contemporaneo, così dinamico, così fluido, così camaleontico.”

Molti i progetti che hanno in cantiere per la città. Già reduci da un’edizione zero di “Divago Festival“, responsabile della loro unione lavorativa, sono pronte ora ad inaugurare la prima mostra collettiva di Mixta. Si tratta di “When Forms Become Attitude – un paradigma rovesciato” che avrà luogo il 12 luglio presso lo spazio 21 dell’Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto. Lo spazio espositivo sarà già aperto alle 18:00. Dalle 19:00 alle 22:00 l’evento sarà accompagnato da live music con “Boccanegra“, “Misentotale” e “Ginevra Nervi“. Gli artisti partecipanti alla mostra saranno inoltre disponibili per un incontro e un dialogo.

Mentre il prossimo ottobre le giovani e intraprendenti artiste genovesi presenteranno la prima edizione del “Divago Festival“, il quale sarà un insieme di realtà espositive itineranti e un incontro tra arti visive e musica. Anche la piazza dell’evento sarà importante, in quanto la presentazione calcherà la famosa strada genovese già divenuta arte grazie al nostro Fabrizio de André, Via del Campo. Divago accoglierà i propri artisti prendendo la forma del luogo in cui verrà ospitata.

