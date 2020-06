Mit: Società Autostrade convocata domani al ministero per piano lavori Liguria

Il Mit ha convocato per domani Autostrade per l’Italia per ottimizzare le azioni da intraprendere in materia di verifiche nelle gallerie liguri e piano di mitigazione dei disagi alla circolazione stradale.

“Il Mit – hanno riferito i responsabili del ministero – ha mantenuto contatti costanti con i gestori autostradali per assicurare lo svolgimento delle verifiche limitando, al contempo, i disagi al traffico.

Durante l’incontro di domani dovrebbero essere condivisi i riscontri tecnici eseguiti dall’Università di Pescara sulla metodologia di ispezione delle gallerie.

In particolare tale modalità assicurerebbe “verifiche veloci che potranno permettere l’ultimazione delle ispezioni entro il prossimo 15 luglio, con rilevanti benefici per l’utenza e senza compromettere la conoscenza delle infrastrutture”.