Le imprese di autotrasporto possono chiedere il rimborso delle accise sul gasolio per autotrazione consumato nel 2° trimestre 2020. L’Agenzia delle Dogane informa che dal 1° luglio al 31 luglio 2020 si può richiedere le accise del periodo che va dal 1° aprile al 30 giugno 2020, per tutti i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 ton esclusi i veicoli di categoria ecologica Euro II o inferiori), adibiti al trasporto merci.

Lo ha comunicato l’Anita. Per quanto riguarda l’importo rimborsabile, sono confermati i 214,18 euro per 1.000 litri di prodotto e che a questo indirizzo (Vedi in fondo pagina) è disponibile il software per la compilazione e l’invio telematico della dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I, da parte degli utenti abilitati.

In alternativa, la dichiarazione può essere presentata anche in formato cartaceo ma, in questo caso, il contenuto deve essere riprodotto su supporto informatico (CD – rom, DVD, pen drive USB) da consegnare all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente insieme allo stampato.

Il recupero delle accise può essere richiesto tramite rimborso oppure mediante la compensazione del credito d’imposta; in questo caso il codice tributo da riportare nel mod. F24 è sempre il “6740”. ABov