Misure contenimento Covid, ancora sanzioni da parte della polizia

I poliziotti della Questura di Genova continuano a lavorare per salvaguardare la salute dei cittadini facendo rispettare le misure di contenimento del Covid-19 e sanzionando chi le ignora. Ecco alcuni dei sanzionati di ieri:

ore 17,35 Via Balbi Piovera. I poliziotti del Commissariato Cornigliano soo intervenuti nei pressi di Via Cantore perché, in pieno pomeriggio, due soggetti bevono birra in strada.

I due tunisini, entrambi pregiudicati, uno 43enne e l’altro 31enne, molesti non solo nei confronti dei poliziotti, ma anche dei passanti, sono stati sanzionati, oltre che per le norme anti covid, anche per ubriachezza molesta.

ore 22,45, Via Reta. Durante il servizio di controllo del territorio i poliziotti di una Volante vedono un soggetto che corre freneticamente e decidono di fermarlo.

Il 23enne genovese racconta che è stato contattato da un suo amico perché la madre ha avuto un malore.

Gli operatori si offrono di aiutarlo e così lui ammette di aver inventato la storia per non essere multato. Era già stato multato la prima volta il 17 marzo.

ore 4,15, Via Cantore. È difficile stare lontano dalla propria fidanzata, per questo un 25enne ecuadoriano ha detto ai poliziotti di essere alla fermata del bus per raggiungerla.

Il giovane è già stato sanzionato più e più volte nei giorni scorsi.