Miss Forchettone al ristorante di Leandro a Fontanegli

Venerdì 14 luglio alle 22.30 al ristorante del “mitico” Leandro “Al Forchettone” a Fontanegli, in via Giovanni Da Verrazzano 300, si terrà la prima, esilarante edizione del concorso di bellezza Miss Forchettone rivolto a tutte le donne, dalle over 30 e 40 fino per arrivare alle over 60.

Saranno 8 le simpaticissime aspiranti al titolo che avranno la possibilità di mostrarsi, vestirsi e agghindarsi come meglio credono e ritengono opportuno, senza regola alcuna.

La più giovane ha 42 anni e la meno giovane 68.

La prima classificata riceverà una gallina, con tanto di gabbietta, la seconda classificata 6 uova e la terza una… frittata!

Buon cibo e buon vino basati sulla tradizione ligure, dall’antipasto al dolce, musica e divertimento faranno da “contorno” alla serata presentata dal personaggio televisivo Orlando Portento.

Fotografo ufficiale della manifestazione, Alessandro Zerbino.

A sorpresa sarà invece la giuria che assegnerà a ogni partecipante un determinato numero di “forchette”, da un minimo di una a un massimo di cinque.

«Le parole d’ordine dell’evento sono “divertimento” e “ironia” – racconta Leandro Rimassa, il deus ex machina de Al Forchettone – l’estate è la stagione della leggerezza, la stagione del godersi la vita e del non prendersi sul serio. Non mancherà nulla. Chi vorrà mangiare mangerà, chi vorrà ascoltare musica l’ascolterà e chi vorrà divertirsi si divertirà».

Facebook