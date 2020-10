Milan-Spezia, Italiano: Soddisfatti della prestazione

Al termine della sfortunata sfida con il Milan, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano analizza così il match dei suoi.

“Dobbiamo essere soddisfatti di quando fatto fino al 57′, abbiamo messo in difficoltà una delle formazioni più in forma del campionato, dispiace chiaramente per il risultato che non ci rende sicuramente giustizia.

Dobbiamo adattarci in fretta a questa categoria ed evitare il più possibile i cali di tensione, perché in Serie A appena si abbassa la guardia si viene subito puniti.

In questo trittico di partite speravo di poter muovere la classifica e così è stato: ci presentiamo alla sosta con tre punti ed ora ci attendono quindici giorni di lavoro per presentarci al meglio alla sfida contro la Fiorentina.

Credo che giocare a calcio sia indispensabile per poter trovare punti e il nostro credo deve esser quello in ogni partita e contro ogni avversario.

In rosa abbiamo tanti calciatori alla prima esperienza in Serie A, ma quando si hanno testa e qualità ci si adatta velocemente e sono sicuro che proseguendo sulla strada intrapresa le soddisfazioni non mancheranno.

Galabinov? Stava vivendo un ottimo momento di forma ed è davvero un peccato che si sia infortunato, ma al suo posto è entrato in campo Piccoli che è un ragazzo eccezionale che ha lottato ed ha dimostrato di avere qualità importanti”.