Milan-Samp, Ranieri: voglio un Doria tenace in campo

Torna il campionato e domani, sabato, la Sampdoria sarà di scena al “Meazza” per sfidare il Milan in una gara che, dopo la sosta per le nazionali, metterà di fronte due tra le squadra che hanno raccolto più punti rispetto alla passata stagione. «Affronteremo un grande avversario che molti identificano con Ibrahimovic ma che in realtà è molto di più – dichiara il tecnico dalla sala stampa del “Mugnaini” di Bogliasco -. Loro sono ancora in lotta per lo Scudetto ma noi ci faremo trovare pronti perché non abbiamo ancora raggiunto i nostri obiettivi e vogliamo continuare a crescere».

Nazionali. Gli impegni dei nazionali hanno portato gioie e dolori. «Il rischio infortuni è sempre dietro l’angolo: in questo periodo per di più c’è anche maggior apprensione per il COVID-19 ma le nazionali non potranno solo problemi anzi, per chi ha la fortuna di rappresentare la propria nazione c’è una grande iniezione di fiducia e autostima – prosegue -. Ho perso Ekdal è vero ma per fortuna non sembra un infortunio grave e Silva, chiamato a sostituirlo, è uno dei punti di forza di questa squadra. Inoltre, chi è rimasto a Bogliasco si è allenato bene e sono convinto che potremo schierare una formazione competitiva per giocare una gara tenace e resiliente».