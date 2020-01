Milan-Samp, Colley: Contenti per non aver subito gol

La Sampdoria strappa un punto prezioso in casa del Milan e lo fa mantenendo la porta inviolata. L’organizzazione difensiva dei blucerchiati è cresciuta notevolmente nelle ultime settimane e Omar Colley è sempre più leader. «Abbiamo fermato un campione come Ibrahimovic e siamo contenti ma sicuramente i tre punti sarebbero stati importanti per il nostro cammino – dichiara il centrale -. Abbiamo avuto tre-quattro occasioni per farli ma il punto è comunque buono: siamo sulla strada giusta».

Gruppo. L’analisi del numero 15 blucerchiato prosegue così: «Giocare qui è sempre difficile: in un grande stadio come San Siro e contro una squadra e siamo felici di non aver subito. Adesso siamo concentrati già sulla prossima partita, che sarà molto importante per noi. Mi dispiace per l’infortunio di Alex Ferrari e per la mia squalifica ma siamo in tanti, lavoriamo bene e siamo un bel gruppo».