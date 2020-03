Milan-Genoa, una classica della storia del calcio

Tra le classicissime del campionato. E’ ricca di aneddoti la storia degli incontri tra Genoa (1893) e Milan (1899), a partire dalle comuni origini che risalgono ai tempi dei pionieri. Le prime due squadre nel Paese a vincere il campionato nazionale. Fu il Milan di Kilpin, nel 1901, a interrompere l’egemonia del Genoa di Spensley, vincitore dei primi tre scudetti (1898, 1899, 1900) che valsero al club l’assegnazione per sempre della Coppa Challenge. E’ il più antico trofeo del calcio italiano, custodito, insieme ad altri tesori (come la Palla Dapples…) nel Museo del Genoa al Porto Antico. Una lunga storia di partite, a campi incrociati, con circostanze anomale come domenica. Fatta anche di sospensioni (per pioggia nel 1991), campi neutri (per squalifica nel 1993), interruzioni (per Spagnolo nel 1995), porte chiuse (per ordinanza prefettizia nel 2010), rinvii (per la tragedia Morosini nel 2012 e il crollo del Ponte Morandi nel 2018).