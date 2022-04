Milan-Genoa 2-0, Blessin: Costruito poco in attacco

Blessin commenta amareggiato ma tutto sommato soddisfatto almeno della prestazione del suo Genoa contro il Milan.

“Sono abbastanza contento della prestazione, abbiamo vinto tanti duelli a centrocampo, ma abbiamo costruito poco in avanti. L’approccio alla gara però è stato buono, ma se si concede un gol a un top team poi è difficile rimontare. Negli episodi 50 e 50 l’arbitro ha fischiato a favore del Milan, ma complimenti a loro per la vittoria. Questa è la strada ed è il modo in cui il Genoa si deve salvare, giocando così”.

“Non è che abbiamo giocato contro una squadretta, abbiamo giocato contro il Milan, una squadra che non ha preso molti gol. Abbiamo ripreso molti palloni a centrocampo, non siamo riusciti a ripartire, è mancato un po’ di coraggio e giocatori che andassero in profondità: oggi è mancato questo”.