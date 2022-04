Spezia-Inter 1-3, Thiago Motta: Contento comunque della prestazione

Si è conclusa 1-3 la sfida tra Spezia e Inter al ‘Picco’. Le parole di mister Thiago Motta nel post partita.

“Sono contento della prestazione dei ragazzi, hanno dimostrato ancora una volta di saper competere con le grandi squadre a testa alta fino alla fine. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile, in alcuni momenti abbiamo fatto molto bene anche se non siamo riusciti a concludere le situazioni create. L’Inter è una squadra forte, gioca un calcio bellissimo e sta lottando per lo scudetto, e noi siamo riusciti a restare in partita per tutti i 90 minuti, rischiando di sfiorare il pareggio nei minuti finali.

Dispiace per il risultato, non solo per noi, ma anche per i tifosi che si sono dimostrati ancora una volta fantastici, devo ringraziarli per tutto il supporto che danno alla squadra.

Il gol di Giulio è stato bellissimo, ma voglio sottolineare ancora una volta quanto sia fondamentale il suo impegno, è un giocatore che ha sempre dato il massimo e lo ha fatto con il sorriso, si merita il suo posto da titolare e il gol portato a casa questa sera.

Sicuramente la nostra squadra ha acquisito una consapevolezza diversa dall’inizio del campionato, è qualcosa che si ottiene con il lavoro quotidiano, e tutti i ragazzi stanno lavorando bene, e si vede in campo.

Sono contento della squadra, sto bene qui ed è stata una stagione fantastica, ma dobbiamo ancora restare concentrati e impegnarci al massimo per concluderla al meglio. Adesso abbiamo un giorno per digerire questa sconfitta, e torneremo subito a dare il massimo per preparare la prossima partita.”