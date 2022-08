Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: ultima fermata?

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sembra definitivamente giunta al capolinea: ultima fermata. Entrambi sono scesi dal treno della passione e sembrano essersi detti adios!

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. E’ noto che il caldo può dare alla testa, che i colpi di calore possono capitare. Che questa bollente estate, tutto sommato, possa surriscaldare e subito dopo raffreddare, anzi congelare, i bollenti spiriti.

Ma questo ci pare davvero troppo! Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono giunti all’ultima fermata della loro love story. O almeno così pare. Ne ha dato la notizia il settimanale “Chi” qualche giorno fa. Ora la notizia sembra proprio reale, nonostante non siano pervenute smentite ufficiali dai due protagonisti.

Ma come è possibile? Sembrava amore eterno! Solo due mesi fa erano stati paparazzati mentre bruciavano di passione nel mare della Sardegna e ora che cosa può essere successo? Dopo la fine della lunga storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ci risiamo.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: una passione durata un lampo

Lunghi e appassionati baci su yacht di lusso, abbracci e carezze sensuali su barche a vela sotto il sole rovente in mezzo al mare. Serate a lume di candela nei ristoranti più chic dell’isola.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini li abbiamo visti virtualmente ovunque questa estate. Mentre noi arrostivamo sotto gli ombrelloni bollenti della penisola a caccia di gossip, loro brindavano su natanti da mille e una notte a coppe di champagne. Tra baci appassionati e mani a caccia di sogni proibiti.

Social e riviste patinate del settore non hanno fatto altro, da poco più di quattro mesi. Parlare di loro senza mai un briciolo di conferma ufficiale dei due innamorati, che se ne sono guardati bene dal darla.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ci hanno fatto sognare, ma a qualche mese di distanza, quella passione sembra svanita in un lampo. Come un temporale estivo che come giunge se ne va.

Michelle my belle

Lei è Michelle Hunziker, bellissima come sempre. La regina della tv con la sua bionda chioma che non ne vuole sapere di apparire scompigliata, nemmeno quando la si vede in barca accaldata sotto il sole cocente con i capelli raccolti in un elastico.

E ti domandi: ma come fa? Gira con un hair-stylist nascosto nella tasca dei jeans? Le sue labbra a forma di cuore, chissà come mai pronte ad essere sempre immortalate dai fotografi a caccia di scoop, fanno bruciare di passione orde di maschietti allupati.

Ma attenzione: se non avete un portafoglio gonfio fino a scoppiare, se non possedete quella tartaruga pettorale perfetta che sembra una statua del Canova e non amate girare il mondo con il vostro yacht da almeno 25 metri rassegnatevi e abbandonate ogni speranza.

Giovanni il medico più bello d’Italia

Lui è Giovanni Angiolini, chirurgo estetico incoronato “Medico più bello d’Italia” nel 2018 e non stentiamo a capire il perché, nonché protagonista dell’edizione 2015 del Grande Fratello.

Ovale del viso perfetto, quel pizzetto sexy che infastidisce un po’ quando labbra di donna lo sfiorano, ma che tuttavia “acchiappa” tantissimo. Quella camicia bianca sexy che è sempre maledettamente stretta al punto giusto da farti venire l’acquolina in bocca ogni volta che lo vedi su un magazine.

Ma soprattutto quei bicipiti scolpiti che ciascuna di noi, comuni donne mortali, se li può solo sognare di notte e desiderare, sapendo che “nulla puote il sommo poeta” che ci dorme a fianco ogni sera.

L’Everest: una conquista impossibile

Giovanni dagli occhi verdi. Vogliamo parlare del suo sguardo? Sexy e penetrante, accattivante e dolce allo stesso tempo. Un uomo che ti guarda e ti sciogli come neve al sole, ma sai già che quando provi a scalare la cima dell’Everest in pieno inverno ti puoi fare molto male.

Ed è probabilmente quello che è accaduto alla donna con il sorriso, e non solo quello, più bello della tv: Michelle Hunziker. E’ difficile pensare che una delle protagoniste di questa estate calda, anzi bollente a giudicare dalle coppie che sono scoppiate e continuano a scoppiare, non si sia effettivamente accorta di cadere nella rete di una tarantola.

Oppure, dietro all’angioletto biondo che ama svolazzare in barca da una parte all’altra della penisola, si cela una spietata mantide religiosa pronta a catturare e uccidere le sue vittime maschili estive?

L’amore: in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi

Fatto sta che la bellissima Michelle Hunziker ci sembra una meravigliosa amazzone in bikini pronta ogni volta ad innamorarsi “in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi…”. E non gliene possiamo certo fare una colpa!

Tra bikini mozzafiato e bicipiti scolpiti, dunque, sembra che i due piccioncini di questa pazza estate calda non abbiano più niente da dirsi o forse hanno esaurito tutte le energie, soprattutto quelle fisiche.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Per un amore che finisce….

Ma come mai è finita questa love story che ci piaceva tanto? Chi dice per tutelare i figli di Michelle Hunziker, chi dà la colpa alla lontananza, chi infine punta il dito verso casa Ramazzotti.

Dove scorrazzava in questi giorni la bella Michelle? Sembrerebbe a due passi dal suo ex marito Eros Ramazzotti, ovvero in Franciacorta, in un resort vicino alla casa del cantante. Che sia andata a trovarlo per farsi consolare?

Una cosa è certa: orde di fans della coppia farebbero salti di gioia nel vedere di nuovo i due cuori spezzati, molti anni orsono, unirsi in un improbabile amore ritrovato.

Altri, invece, siamo sicuri che non aspettino altro che vedere uscire allo scoperto l’amazzone bionda della tv con la sua nuova fiamma: Che siamo sicuri non tarderà ad arrivare. Sabrina Malatesta