Fine di un matrimonio: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi

La fine del matrimonio tra Michelle e Tomaso

Cosa sono la corsa al Quirinale di Berlusconi o il Greenpass necessario anche dal tabacchino? Di fronte al Bonus Casa prorogato o al PNRR che sta per abbattersi sul nostro paese che fare proprio in questa giornata dove la notizia del giorno sembra essere la fine del matrimonio tra la bella show girl e l’ex scapolo d’oro?

Vogliamo dimenticare il caro energia che sta per travolgerci? Di Novak Djokovic a chi importa più di fronte allo Tsunami che si è scatenato oggi e che ha travolto l’intera penisola?

L’aumento del petrolio non interessa più a nessuno? L’inflazione alle stelle non è più di moda? Il ritorno dell’Ecobonus non ci appartiene più?

Purtroppo sembrerebbe di no perché oggi è accaduto l’irreparabile, l’inimmaginabile, ciò che non avremmo mai e poi mai voluto leggere. Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato al mondo intero la fine del loro matrimonio.

Incredibile ma vero o tutto come ci si aspettava ormai da tempo? Il tam tam sui social e i rumors sui media innescavano già da qualche mese il dubbio ma chi ci credeva? Beh ora non si può più far finta di niente. La bella Michelle e il rampollo di casa Trussardi hanno dato la notizia attraverso un comunicato stampa gettando così nello sconforto generale orde di fans che li seguono sui social da sempre.

La “sudden storm” sul matrimonio tra Tommaso e Michelle

Il gentil sesso e i maschietti impazziti sui social si scatenano fra domande e commenti che piovono dal cielo come chicchi di grandine durante una tempesta. Perché di questo si tratta! Si, una vera e propria “sudden storm”, una tempesta che però tanto improvvisa non appare ai più.

Chi oggi si strappa i capelli dalla disperazione ieri aveva già chiaramente notato che la coppia non si raccontava più come prima su Instagram e nemmeno si faceva vedere così spesso in giro insieme come una volta.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi risale al lontano 2014, un matrimonio da favola degno della più bella delle principesse. L’immagine di una coppia perfetta, un amore indissolubile che ha fatto sognare molti. Inutile negarlo: la coppia platinata dello Star System incarnava il sogno d’amore perfetto di fanciulle cresciute all’ombra di Cenerentola al ballo che balla con il suo Principe Azzurro.

Le mamme di oggi adorano Tomaso, principe moderno e sempre impeccabile nella sua eleganza, ragazzo per bene che ognuna vorrebbe avere come genero più per il suo portafogli che altro. I papà di oggi sarebbero ben felici di avere come nuora la ex testimonial di un noto brand della biancheria intima italiana.

Insomma una coppia amata che profumava di “Love & Love” e che ad ogni uscita pubblica brillava di luce propria.

Dopo 10 anni insieme “The end”

Ecco la dichiarazione rilasciata dai protagonisti: “Dopo 10 anni insieme abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”.

Finisce così una delle storie d’amore più belle del mondo dello spettacolo. Un altro uomo? Un’altra donna? Chi lo sa? E francamente non importa saperlo.

Ciò che è importante è che la coppia Hunziker-Trussardi ha fatto sognare per molto tempo i loro fans e non solo, chiunque credesse nell’amore come una favola meravigliosa. Ma purtroppo come in ogni favola che si rispetti c’è sempre un “The end” e oggi l’abbiamo celebrato a modo nostro, con la buona pace di chi come voi ha inondato di click le pagine del web alla ricerca dell’”amour perdu” tra Michelle e Tomaso. Sabrina Malatesta