Cairo Montenotte. E’ ancora in fase di accertamento l’incidente accaduto intorno alle 7.30 in via Marconi a Cairo Montenotte. All’altezza dell’ingresso dell’ex Agrimont un mezzo dei pompieri ha urtato violentemente contro un camion della nettezza urbana.

Uno dei vigili del fuoco è rimasto ferito ed è stato soccorso dalla croce bianca e dal 118.

Il pompiere è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona.