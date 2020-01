Metafisica, 900, Realismo Magico e Nuova oggettività

9 gennaio 2020, ore 17.45 Sala del Minor Consiglio

Metafisica, Novecento, Realismo Magico, Nuova oggettività tra Italia e Germania

Il panorama artistico italiano degli anni venti presenta diverse analogie con quello europeo e in particolare con quello tedesco.

Gianni Franzone, curatore della mostra Anni Venti in Italia insieme a Matteo Fochessati, presenta i più importanti artisti tedeschi di quegli anni, accomunati dal ritorno al realismo. Ritorno che è da intenderesi, come in Italia anche in Germania, non come ritorno a un’estetica reazionaria e conservatrice, quanto piuttosto come l’inizio di una nuova interpretazione della realtà. [ leggi di più ]

Intorno agli anni Venti, ciclo di incontri a cura di Matteo Fochessati e Gianni Franzone collaterale alla mostra Anni Venti in Italia. L’età dell’incertezza